Наука: Популярные антидепрессанты увеличивают риск развития деменции

Некоторые препараты, назначаемые пациентам с депрессией, болезнью Паркинсона и недержанием мочи, могут быть связаны с риском развития деменции. Группа британских ученых призывает врачей выписывать эти лекарства только в самых необходимых случаях.

Результаты исследования, проводившегося учеными из университета Восточной Англии (University of East Anglia), опубликованы в журнале BMJ. Авторы работы изучили медицинские карты 40.000 пациентов с деменцией в возрасте старше 65 лет и почти 300.000 не страдающих от деменции. Затем они посмотрели, какие препараты им выписывались в течение последних 20 лет, чтобы выяснить, существует ли связь между принимавшимися антихолинергическими препаратами и последующим развитием деменции у пациентов.

Деменция – не болезнь, а группа симптомов, которые включают нарушение памяти, способности к мышлению и социальным взаимодействиям. Тяжесть этого состояния приводит к тому, что люди, страдающие от него, становятся неспособными выполнять ежедневные рутинные дела. Частный случай деменции – болезнь Альцгеймера.

Исследования рассмотрело последствие приема трициклических антидепрессантов, таких как амитриптилин, который также выписывают для снятия боли и улучшения сна, а также одного из препаратов класса селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), пароксетина. Также в спектр интереса ученых попали препараты против недержания мочи (оксибутинин) и болезни Паркинсона (проциклидин).

Их прием оказался связан с повышением риска развития деменции на 30%. То есть, если у человека риск деменции изначально составлял 10% в течение любого одного года, при длительном лечении указанными лекарствами он повышался до 13%.

Амитриптилин ранее называли одним из наиболее эффективных антидепрессантов. Известно, что только в Англии эти препараты регулярно принимают 1,5-2 миллиона человек, хотя они могут вызвать кратковременную дезориентацию и повышать риск внезапных падений. Каждый пятый человек из принимающих антидепрессанты принимает именно антихолинергические препараты, обычно — амитриптилин.

В то же время, антигистаминные и некоторые гастроэнтерологические препараты оказались в данном случае вне подозрений, хотя они также являются антихолинергическими.

Исследователи предупреждают, что отчасти проблема может быть связана с тем, что многие пожилые люди сейчас все чаще принимают «коктейль» из препаратов от разных заболеваний.

«За последние 20 лет число пожилых людей, принимающих пять и более препаратов, увеличилось в четыре раза. Многие из этих препаратов имеют определенное антихолинергическую действие и в свете результатов исследования мы должны рассмотреть вопрос о том, перевешивают ли риски деменции пользу от приема “коктейля” выписанных препаратов», — утверждает доктор Иэн Мэйдмент (Ian Maidment), из Астонского университета (Aston University).

Он считает, что врачи и фармацевты должны стараться снижать лекарственную нагрузку на пациентов, когда это возможно. Назначая препараты, они должны убедиться, что польза превышает потенциальный вред антихолинергических препаратов.

Лекарства от различных расстройств могут иметь общий принцип действия — блокировать такой нейромедиатор, как ацетилхолин, который оказывает влияние на мочевой пузырь, желудок, глаза и сердце, но также присутствует в мозге и важен для процесса познания, обучения и сохранения памяти.

Исследователи не утверждают, что данные препараты непосредственно вызывают деменцию. Ранние симптомы деменции включают в себя депрессию и недержание мочи, поэтому, поэтому возможно, что препараты иногда назначают пациентам, у которых уже были ранние стадии деменции. Тем не менее, наблюдался и «эффект дозы» — чем больше таких таблеток принимали пациенты, тем больше была вероятность, что у них будет диагностирована деменция.

При этом авторы исследования также предупредили, что пациенты не должны самостоятельно прекращать принимать данные препараты без консультации со своим лечащим врачом.

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