Главное за неделю. В России сменилось правительство, Иран не отдал Украине черные ящики рейса PS752

Мишустин вместо Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 15 января объявил об уходе правительства в отставку. Он пояснил, что решение связано с предложениями президента РФ Владимира Путина изменить конституцию страны.

Государственная дума РФ 16 января единогласно поддержала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Путин подписал указ о его назначении. Медведева он назначил на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ.

Конституционные новации Путина

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. Предложенные президентом поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах.

Кроме того, одна из поправок предусматривает, что требования международного законодательства и договоров в РФ могут действовать только в той части, в которой они не противоречат конституции.

Также Путин заявил, что согласен обсудить исключение слова «подряд» в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока. Однако глава Кремля не пояснил, что именно имеет в виду.

Гончарук тоже мог уйти в отставку

Анонимный YouTube-канал «Как обмануть президента» 15 января выложил аудиозапись беседы премьер-министра Украины Алексея Гончарука с членами финансового блока Кабинета Министров и руководителями Национального банка, на которой слышно, как глава правительства говорит, что президент Владимир Зеленский попросил «нормально объяснить», есть ли в бюджете «дыра в $50 млрд» и что происходит с курсом гривны. У Зеленского «есть туман на эту тему», сказал человек с голосом премьера.

Ряд нардепов от «Слуги народа» заявили, что Гончарук должен подать в отставку.

17 января Гончарук заявил о намерении уйти в отставку на фоне скандала с публикацией аудио. Он подал президенту заявление, написанное на имя главы парламента Дмитрия Разумкова.

Фото: president.gov.ua

Зеленский сказал, что даст Гончаруку и его правительству «шанс» при условии выполнения нескольких «вещей», среди которых – разработка концепции оплаты труда глав министерств, ведомств и госкомпаний, решение вопроса премий топ-менеджменту «Нафтогазу України» и разделение некоторых министерств.

Зарплаты министров

13 января в прессе стали появляться сведения о повышенных выплатах членам украинского правительства за декабрь.

Гончарук 14 января заявил, что члены его Кабмина живут на зарплату, а не на откаты и доходы от теневых схем, как было раньше. Работа государственных топ-менеджеров должна быть соответствующим образом вознаграждена, так как на чиновников «возложена большая ответственность за результаты», подчеркнул он.

В Кабмине в пять раз повысили зарплаты? Гончарук утверждает, что таким образом борется с коррупцией. Главное

15 января Кабмин установил ограничения на зарплаты топ-чиновников: оклад министра теперь не должен превышать 33,6 тыс. грн.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет 15 января сказал, что информация о зарплатах министров будет публиковаться на сайте правительства. Первая такая публикация была размещена 18 января. Самая высокая средняя зарплата у министра внутренних дел Арсена Авакова – 100 041 грн.

Законопроект о дезинформации

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский 17 января представил законопроект, который предполагает введение административной и уголовной ответственности за распространение недостоверных данных средствами массовой информации. Отслеживать публикации в СМИ должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабмином. В течение месяца законопроект будет обсуждаться, а затем его могут внести в парламент.

Главный редактор издания «ГОРДОН» Алеся Бацман назвала готовящийся документ законопроектом о запрете на профессию журналиста.

Яременко наконец заменили

Фигуранта секс-скандала, нардепа от «Слуги народа» Богдана Яременко 17 января уволили с поста председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Новым главой комитета стал депутат из этой же фракции Александр Мережко.

PS752

Тела всех 11 украинцев, погибших при крушении пассажирского самолета Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» в Иране, были идентифицированы к 16 января.

19 января в аэропорт Борисполь прибыл самолет с телами граждан Украины, ставших жертвами катастрофы.

ВИДЕОВидео: Офіс Президента України / YouTube

Иран отметился противоречивыми заявлениями о ходе расследования авиапроисшествия. 18 января глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар рассказал, что черные ящики не удалось расшифровать на месте, поэтому их передадут Украине. Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что расшифровка может начаться 20 января. Однако 19 января Резаифар сообщил, что пока не принято решение об отправке самописцев за пределы Ирана.

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

Импичмент в США

Палата представителей Конгресса США 15 января большинством голосов приняла решение о передаче в Сенат дела об импичменте президента Дональда Трампа. Передачу материалов поддержало 228 членов Палаты представителей, «против» голосовало 193.

16 января конгрессмены зачитали статьи обвинения, которое предъявляют Трампу, что положило начало официальной сенатской процедуре. Рассмотрение аргументов сторон начнется 21 января.

Американско-китайское соглашение

15 января Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хе подписали первую часть торгового соглашения между Китаем и США, которое призвано положить конец торговой войне этих стран.

Аресты по делу об убийстве Окуевой

Святошинский районный суд Киева 14 января избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Редькина, подозреваемого в организации убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой.

18 января стало известно об аресте Андрея Кравченко, который проверяется на причастность к расстрелу Окуевой.

Потоп в Ocean Plaza

Из-за прорыва трубы торговый центр Ocean Plaza 13 января затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. В Киевской городской государственной администрации заявили, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ. В результате происшествия 10 человек получили ожоги.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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