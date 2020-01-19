Мнение: Российско-турецкие переговоры в Берлине

19.01.2020, 22:31, Разное

Перед началом переговоров по Ливии в Берлине, прошли отдельные переговоры между Россией и Турцией, где обсуждались вопросы перемирия в Ливии и подписания соглашения, которое Хафтар не подписал в Москве.
Шойгу на этот раз не было. С турецкой стороны все те же + Эрдоган.

Стоит отметить, что далеко не все хотят заключения договоренности в Берлине.
Каддафисты предупреждают Хафтара, что заключение мира с Сарраджем приведет к выходу каддафистов из альянса с Хафтаром.
Италия призывает ввести санкции против тех стран, которые поддерживают войну в Ливии.
Тунис отказывается помогать Турции с облегчением логистики снабжения войсковой группировки в Ливии.
И так далее. Тяжело сбалансировать хотелки и интересы многочисленных спонсоров Хафтара и Сарраджа, но междусобойчики России и Турции явно намекают на то, что Москва и Анкара хотели бы перевести всю эту "сложность" в вопрос уже знакомых по Сирии взаимовыгодных российско-турецких договорняков.

Ждем результатов конференции. Она может определить, пойдет ли ливийская война на спад или же ее провал интенсифицирует ход боевых действий.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Перед началом переговоров по Ливии в Берлине, прошли отдельные переговоры между Россией и Турцией, где обсуждались вопросы перемирия в Ливии и подписания соглашения, которое Хафтар не подписал в Москве.Шойгу на этот раз не было. С турецкой стороны все те же + Эрдоган. Стоит отметить, что далеко не все хотят заключения договоренности в Берлине.Каддафисты предупреждают Хафтара, […]

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