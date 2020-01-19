Актриса Аня Чалотра считает, что сериал «Ведьмак» заставляет увидеть своих собственных демонов

19.01.2020, 22:30, Разное

Британская актриса Аня Чалотра, сыгравшая героиню Йеннифэр в недавнем сериале «Ведьмак», рассказала, что благодаря данной работе посмотрела в глаза своим демонам. В интервью местному изданию Metro она отметила: её персонаж был вынужден бороться с собой, чтобы достичь запланированных целей.
Несмотря на присущий ей ум и хитрость, Йеннифэр была очень доброй и уязвимой девушкой, однако так и не позволила себе дать слабину. Испытания, которые выпали героине, действительно непростые, подчеркивает Чалотра. Её последующие поступки связаны со страхом остаться нелюбимой и не оставить после себя следа. Неуверенность подпитывается магическими силами, делающими колдунью очень сильной.

Что касается романа Йеннифэр с главным персонажем Ведьмаком в исполнении Генри Кавила, то он развивался очень быстро – девушка почувствовала сильное влечение. Главным посылом сериала являются судьба и выбор, который приходится делать, подытожила актриса.



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Последнее: Британская актриса Аня Чалотра, сыгравшая героиню Йеннифэр в недавнем сериале «Ведьмак», рассказала, что благодаря данной работе посмотрела в глаза своим демонам. В интервью местному изданию Metro она отметила: её персонаж был вынужден бороться с собой, чтобы достичь запланированных целей. Несмотря на присущий ей ум и хитрость, Йеннифэр была очень доброй и уязвимой девушкой, однако так […]

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