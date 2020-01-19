Айза Анохина прокомментировала скандальное высказывание Алены Водонаевой о маткапитале

Как известно, бывшие подруги Айза Анохина и Алена Водонаева не общаются уже длительное время. Экс-супруга рэпера Гуфа, тем не менее, решила прокомментировать недавнее скандальное высказывание звезды «Дома-2» по поводу материнского капитала.

Напомним, что светская львица в своей публикации в соцсети с критикой отнеслась к решению об увеличении материнского капитала, посчитав, что россияне теперь будут заводить детей исключительно ради денег. Телеведущую вскоре пригласили на ток-шоу «60 минут», предложив официально высказать свою позицию. По мнению Анохиной, её бывшей подруге не стоило посещать передачу, так как необходимо подготовиться к выступлению, чтобы четко отстаивать свою позицию. Этого, разумеется, у Водонаевой не получилось.

Бывшая супруга Гуфа считает, что большинство россиян всё-таки заводят детей не из-за денег. К примеру, у самой бизнесвумен во время первой беременности порой не хватало средств на еду, однако у неё и в мыслях не было сделать аборт. «Ни за какие деньги, я бы не стала рожать ребенка, если бы этого не хотела!» — подытожила Анохина.

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