Глава МИД Германии объявил о создании комитета по итогам конференции по Ливии

19.01.2020, 22:30, Новости дня

Участники конференции по Ливии договорились о создании комитета по мониторингу реализации принятых в ходе берлинской встречи решений, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Мы создадим комитет, который обеспечит реализацию сегодняшних решений», – цитирует главу МИД Германии ТАСС.

По его словам, комитет начнет работу, предварительно, в начале февраля.

«У нас есть ключ для урегулирования конфликта. Теперь его нужно вставить в замок и повернуть», – добавил Маас.

Он также сообщил, что главы МИД стран ЕС встретятся для обсуждения достигнутых в ходе берлинской встречи договоренностей. «Работа только начинается. Впереди тяжелый путь», – отметил министр.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта.



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