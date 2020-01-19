Глава МИД Германии объявил о создании комитета по итогам конференции по Ливии

Участники конференции по Ливии договорились о создании комитета по мониторингу реализации принятых в ходе берлинской встречи решений, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.
«Мы создадим комитет, который обеспечит реализацию сегодняшних решений», – цитирует главу МИД Германии ТАСС.
По его словам, комитет начнет работу, предварительно, в начале февраля.
«У нас есть ключ для урегулирования конфликта. Теперь его нужно вставить в замок и повернуть», – добавил Маас.
Он также сообщил, что главы МИД стран ЕС встретятся для обсуждения достигнутых в ходе берлинской встречи договоренностей. «Работа только начинается. Впереди тяжелый путь», – отметил министр.
В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта.
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