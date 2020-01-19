Как хореограф-новатор освободил танец от музыки

В нью-йоркском киноцентре Film Forum на днях прошли показы нового документального фильма «Каннингем» (Cunningham). Он снят американкой, бывшей москвичкой Аллой Ковган (Alla Kovgan). В США его прокатывает компания Magnolia Pictures.

«Эйфорический… сенсационный во всех смыслах этого слова». Так характеризует фильм «Каннингем» Variety, журнал американского шоу-бизнеса. Издание The Hollywood Reporter пишет: «Фильм захватывает и уносит далеко… излучая экстатическую силу танца».

Трехмерность как инструмент

Критики отмечают, что фильм, сочетающий тщательные реконструкции танцев, поставленных Мерсом Каннингемом, с впервые обнародованными архивными материалами, служит самым лучшим «поклоном» творческому наследию легендарного американского хореографа 20-го века. В прошлом году отмечалось его столетие.

Мерс Каннингем родился в 1919 году в Сентралиа, штат Вашингтон. Его считают хореографом-новатором, который сумел выработать собственный неповторимый язык танца. Он использовал так называемый «случайный метод» и намеренную фрагментарность движений исполнителей при создании своих танцевальных композиций. Каннингем скончался в 2009 году в возрасте 90 лет.

Ковган подчеркивает, что вначале американская культурная элита настороженно восприняла абстрактный и неортодоксальный подход Каннингема к современному танцу. Первый успех к нему пришел в Европе, и режиссер связывает это с более высоким уровнем образования и культуры у европейцев.

Прослеживая эволюцию танцевального стиля Каннингема, Алла Ковган экспериментирует с изображением, используя трехмерную технологию (3D). Как она считает, это позволяет ей погружать зрителя внутрь танца.

«Каннингем». Кадр из фильма. Courtesy photo

Как рассказала режиссер после показа в Film Forum, в 2011 году она видела последнее выступление труппы Каннингема, и ее захватила идея обращения к 3D. «Я видела этих четырнадцать танцовщиков, двигающихся по сцене в разных направлениях, — сказала она, — и я живо представила себе, как зритель с помощью 3D открывает для себя непрерывность пространства».

Интересно, что Ковган сфокусировала внимание на раннем периоде творчества Каннингема – с 1942 по 1972 год. Режиссер объяснила это тем, что именно в то тридцатилетие хореограф придумал и воплотил самые плодотворные свои идеи. В фильме воскрешены во фрагментах полтора десятка танцев Каннингема.

Когда Алла Ковган сообщила, что фильм был снят всего за 18 съемочных дней, по залу прокатился стон изумления. «Да, вы должны мне поверить, — сказала она, — у нас было очень ограниченное финансирование, и мы просто должны были быть предельно четко организованы. Поэтому я весь фильм заранее визуализировала с помощью раскадровок и приходила на съемки уже практически имея в голове каждый кадр».

Танцы на крыше

До переезда в США Алла Ковган жила в Москве, училась в Российском гуманитарном университете (РГГУ). Любила ходить на показы фильмов в Музей кино. В 1996 году переехала в США.

Алла Ковган высоко оценила помощь, которую ей в реализации проекта оказала Дженнифер Гогганс, близкая сподвижница Каннингема. Много часов они провели вместе, просматривая видео в архивах. Среди танцев, которые Гогганс помогла реконструировать для фильма, – Summerspace и вдохновленный Энди Уорхолом Rainforest.

«Каннингем». Кадр из фильма. Courtesy photo

Ковган отдает дань первенства немецкому режиссеру Виму Вендерсу, который в 2011 году снял документальный фильм «Пина» в 3D о культовом хореографе Пине Бауш, умершей в 2009 году. Variety цитирует самого Вендерса: «Каннингем» – это поразительный танцевальный фильм в 3D, в своем решении и языке продолжающий то, что мы начали в «Пине». Алла Ковган мастерски переводит все на следующий уровень, сочетая архивные материалы со снятыми ею эпизодами нового исполнения танцевальных номеров Каннингема, что просто останавливает дыхание».

«Мне показалось привлекательным соединить технологию 3D с танцем, – отметила Ковган, — потому что эта технология помогает максимально приблизиться к танцовщикам. Для Каннингема пространство значило очень многое, а кино давало мне возможность отслеживать движение, все траектории движения танца. Для 3D очень подходят такие фильмы, как «Русский ковчег», снятый одним кадром».

Работа над проектом заняла в общей сложности семь лет, из которых изрядная часть ушла на поиски финансирования. Съемки проходили в Нью-Йорке и нескольких европейских городах. Среди самых необычных локаций – крыши домов, лесной массив и даже пространство вдоль хайвея.

В качестве источников вдохновения Ковган упоминает комиков немого кино Бастера Китона и Чарли Чаплина. «Они умели выражать мысли и настроения без слов, с помощью одного только движения, жеста, мимики, – сказала она. – Сегодня это искусство почти отсутствует в кинематографе, увлеченном визуальными эффектами, и мне бы хотелось, чтобы физическая натуральность вернулась в кино».

Подмостки и пространство

В отличие от классического балета, где танец служит своего рода иллюстрацией музыкального ряда, новаторский подход Каннингема, по выражению Ковган, освободил танец от прямой зависимости от музыки. Свои смелые идеи он воплощал часто в сотрудничестве с авангардным композитором Джоном Кейджем, который был его партнером и в творчестве, и в личной жизни.

«Для Каннингема не существовало второстепенной позиции на сцене, все движения танцовщиков были важны и значимы, – отметила режиссер. – Хореограф любил, чтобы танцовщики были босыми. Ему не нужны были подмостки, пространства должны быть открытыми. Вот танец Winterbranch, основанный на движении падения. При этом не надо все принимать буквально – исполнителю не обязательно буквально падать. Можно вообразить падение, посмотрев классический фильм Хичкока «Головокружение» и другую киноклассику».

«Я не была знакома с Каннингемом, но я много занималась танцем в кино, – отметила далее Ковган. – Мерсу пришлось сражаться за свое искусство. Его небольшая труппа была фактически его семьей. Мне захотелось передать эту атмосферу сплоченности. И второе – я очень люблю Нью-Йорк 50-60-х годов, художественный мир той эпохи. И то, что трое творцов, Раушенберг (Роберт Раушенберг – американский художник, один из пионеров поп-арта и концептуального искусства. – О.С.), Кейдж и Каннингем объединили свои усилия, чтобы создать что-то необычное, меня очень заинтересовало. Многие помнят Мерса уже взрослым, маститым хореографом, и мало кто помнит его танцовщиком. Его вряд ли хорошо знают за пределами профессионального мира танца. Спрашивают: это тот парень, который дружил с автором картин с банками супа? Не совсем, говорю я, хотя и с «этим парнем» он тоже дружил (речь идет об Энди Уорхоле. – О.С.)».

Алла Ковган получила доступ в архив хореографа и включила в фильм часть материалов, ранее неизвестных. В частности, съемку танцующего Каннингема, полстолетия считавшуюся потерянной, и аудиозаписи его размышлений об искусстве.

Ковган очень довольна, что завершение работы над фильмом совпало со столетием со дня рождения Каннингема.

«На меня смотрели как на чокнутую, когда я говорила, что хочу снять фильм о знаменитом хореографе за 3 млн долларов, – сказала она. – Фонд Рокфеллера дал грант, оформление занято целый год. Затем мы нашли еще доноров в Америке, французского и немецкого продюсеров. Я очень им всем благодарна. Это чудо, что фильм вышел».

Мировая премьера фильма «Каннингем» прошла в прошлом году на кинофестивале в Торонто. После проката в кинотеатрах он станет доступен через стриминговые платформы в формате 2D.

Как сообщила Алла Ковган корреспонденту Русской службы «Голоса Америки», фильм уже купили 24 страны мира. В начале февраля картина выходит на экраны России. Прокатом на территории России и республик бывшего Советского Союза занимается агентство Beat Films, организатор ежегодного международного кинофестиваля документального кино о новой культуре.

«Они знают, что делают, – так охарактеризовала Ковган своих российских прокатчиков. – Умные, оптимистичные, ориентированы на молодую аудиторию».

Олег Сулькин Журналист, кинокритик, корреспондент Русской службы «Голоса Америки» в Нью-Йорке. Подписка

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