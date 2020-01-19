Степан Меньщиков станет отцом в третий раз

Новая возлюбленная бывшего участника «Дома-2» Степана Меньщикова Ангелина Монах призналась, что находится на 6-й неделе беременности. Таким образом, шоумен вскоре станет отцом в третий раз.

Впервые пара встретилась еще в 2005 году на концерте во Владивостоке, однако в то время они оба были заняты, поэтому отношений не вышло. Всё изменилось в конце 2019 года, когда Меньщиков приехал на отдых в Таиланд. Как оказалось, девушка проживала в этой стране с 2009 года, занимаясь реализацией недвижимости. Поскольку они были свободны для новых отношений, пара стала проводить вместе много времени. «Это была любовь с первого взгляда», — заявила возлюбленная шоумена в интервью СМИ.

Во время новогодних праздников Монах пояснила возлюбленному, что тот вскоре станет отцом. Впрочем, теперь им предстоит решить вопрос о совместном проживании, ведь Меньщиков не планирует оставаться в Таиланде, а вот его вторая половинка, по-видимому, уже готова к переезду.

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