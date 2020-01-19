В Китае испытали новый тяжёлый трёхдвигательный беспилотник

Несколько дней назад китайские специалисты провели тестирование нового тяжёлого 3-двигательного беспилотника, разработанного компанией Tengoen Technology. Аппарат, предназначенный для гражданской авиации, был очень высоко оценен военными и даже заинтересовал их.

Новую модель БПЛА длиной 10 м и высотой 3,3 м могут задействовать при боевых операциях военно-воздушных сил Китайской Народной Республики. Беспилотник переносит полезные грузы весом около 1,5 тысячи килограмм и развивает скорость в 300 км/час. Поначалу специалисты Tengoen Technology хотели применять его исключительно для промышленных и общественных нужд, однако свойства воздушного корабля восхитили местных военных, поэтому они не против использовать аппарат в военных целях.

Стоит напомнить, что ранее Tengoen Technology создала БПЛА TB-001 Scorpion, 2-двигательный беспилотник может транспортировать полезный груз весом до одной тонны.

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Последнее: Несколько дней назад китайские специалисты провели тестирование нового тяжёлого 3-двигательного беспилотника, разработанного компанией Tengoen Technology. Аппарат, предназначенный для гражданской авиации, был очень высоко оценен военными и даже заинтересовал их. Новую модель БПЛА длиной 10 м и высотой 3,3 м могут задействовать при боевых операциях военно-воздушных сил Китайской Народной Республики. Беспилотник переносит полезные грузы весом около […]