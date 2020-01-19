Гончарук о прослушке: Угроза национальной безопасности

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал «преступлением» прослушивание высших должностных лиц страны. Об этом он сказал 19 января в эфире телеканала «Украина 24», комментируя историю с аудиозаписями якобы его разговоров.

«Фактически, я считаю, что это – преступление. Я считаю, что то, что было сделано – недопустимо. Это в том числе и угроза национальной безопасности по целому ряду соображений. Но главная моя идея, главное мое сообщение состоит в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией», – заявил глава правительства.

На вопрос, «чьих рук дело», Гончарук ответил: «Думаю, что спецслужбы разберутся, кто именно записывал».

«Мы на протяжении четырех месяцев (уже немного больше), делаем много тех вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам, и, очевидно, наживаем много врагов себе», – подчеркнул премьер-министр.

15–16 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он «полный профан в экономике», а у президента Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению «пленок Гончарука».

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства». Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подть заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал «Как обмануть президента» в YouTube был удален вместе со всеми видео.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал «преступлением» прослушивание высших должностных лиц страны. Об этом он сказал 19 января в эфире телеканала «Украина 24», комментируя историю с аудиозаписями якобы его разговоров. «Фактически, я считаю, что это – преступление. Я считаю, что то, что было сделано – недопустимо. Это в том числе и угроза национальной безопасности по целому ряду соображений. […]