«Совсем еще школьница»: Шаляпина сняли в отеле с девушкой

19.01.2020, 22:12, Разное

Вот уже которую неделю экс-возлюбленный пианистки Виталины
Цымбалюк-Романовской отдыхает в Америке. Артист отлично проводит время и с
удовольствием делится снимками и видео в соцсетях.

Так на одном из свежих фото в «Инстаграм» певец запечатлен с
девушкой. Прохора и его спутницу сняли в холле отеля. По словам Шаляпина, эта
встреча носила сугубо деловой характер.

«Встретились по рабочим делам с настоящей королевой
Лос-Анджелеса, моим давним другом и продюсером грандиозных шоу в Америке —
Ликой», – написал артист.

Отметим, что подписчики Шаляпина решили, что блондинка ему
не пара. Девушку посчитали слишком молодой для 34-летнеего вокалиста.

«Слишком молодая для тебя Проша! Совсем еще девчонка,
школьница!» – отметил обыватель.

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Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official) 17 Янв 2020 в 11:54 PST

Напомним, на днях киевская пианистка Виталина
Цымбалюк-Романовская прокомментировала разрыв с певцом Прохором Шаляпиным. Высказалась
звезда достаточно туманно.

«Мы не расставались с Прохором. У нас просто были определенные
договоренности. Что-то осуществилось, что-то – нет. Наши отношения никогда не
были какими-то особенными», – сказала экс-возлюбленная Прохора Шаляпина.



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Последнее: Вот уже которую неделю экс-возлюбленный пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской отдыхает в Америке. Артист отлично проводит время и с удовольствием делится снимками и видео в соцсетях. Так на одном из свежих фото в «Инстаграм» певец запечатлен с девушкой. Прохора и его спутницу сняли в холле отеля. По словам Шаляпина, эта встреча носила сугубо деловой характер. «Встретились по […]

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