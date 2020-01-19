Участников акциии против ультраправого насилия в Киеве забросали петардами. 11 человек задержали

19 декабря в Киеве прошла акция памяти российских адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, сообщает «Громадське».

Мероприятие проводят ежегодно в Москве, Киеве и других городах. Участники митинга пришли с плакатами «Помнить – значит бороться», «Прощай, террор», «Расформируйте полк «Азов», «Я против ненависти», «Преступления праворадикалов тоже должны расследоваться».

Один из организаторов акции Тарас Белоус рассказал «Громадському», что это также акция против ультраправого насилия, «так как Маркелова и Барбурову убили российские неонацисты». По мнению участника акции Романа Губы, в Украине существует проблема ультраправого насилия».

«Я считаю, что ультраправые несут угрозу обществу – убивают ромов, нападают на сексуальные меньшинства, на художественные акции, которые им не нравятся. Эту ситуацию надо изменить, поэтому я здесь», – сказал Губа.

Как сообщило «Громадське», на акцию пришли также люди в балаклавах, которые пытались бросать яйцами в митингующих, но им помешали полицейские.

После завершения митинга в сторону участников акции памяти бросили несколько петард, информирует пресс-служба полиции Киева.

«За противоправные действия на Михайловской площади полицейские доставили в управление полиции 11 человек… После выяснения всех обстоятельств и отобранных объяснений правоохранители отпустили задержанных лиц. За совершение правонарушений в отношении них составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) кодекса Украины об административных правонарушениях», – сказано в релизе.

Убийство внештатной журналистки «Новой газеты» Барбуровой и адвоката «Московского правозащитного центра» Маркелова произошло 19 января 2009 года в Москве. В 2011 году одного из основателей журнала «Русский образ» Никиту Тихонова признали виновным в убийтсве Маркелова и Барбуровой. Гражданскую жену Тихонова, активистку правозащитной организации «Русский вердикт» Евгению Хасис признали виновной в соучастии убийства Маркелова. Тихонов приговорен к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам тюрьмы. По версии следствия, причиной преступления стало активное участие адвоката в антифашистской деятельности.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 19 декабря в Киеве прошла акция памяти российских адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, сообщает «Громадське». Мероприятие проводят ежегодно в Москве, Киеве и других городах. Участники митинга пришли с плакатами «Помнить – значит бороться», «Прощай, террор», «Расформируйте полк «Азов», «Я против ненависти», «Преступления праворадикалов тоже должны расследоваться». Один из организаторов акции Тарас Белоус рассказал «Громадському», что это […]