Людмила Поргина рассказала правду о браке с Караченцовым в эфире программы «Секрет на миллион»

19.01.2020, 22:04, Разное

Накануне ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» посетила вдова актера Николая Караченцова — Людмила Поргина. В эфире бывшая артистка рассказала, почему покинула сцену, а также раскрыла некоторые семейные тайны.
Будущие супруги познакомились во время съемок в театре, однако в то время они являлись несвободными, поэтому не могли дать волю чувствам. Впрочем, через некоторое время артисты всё же уже были вместе. Поргина пояснила о большой черной зависти и оскорблениях в свой адрес, особенно после тяжелой аварии супруга в середине 2000-х. Медики не стали скрывать, что Караченцову не удастся стать прежним, однако супруга продолжила заботиться о нем и дальше.

Несмотря на долгие годы жизни с легендарным актером, Поргина отметила, что годы с ним приносили не только счастье, но и нелегкие испытания. Впрочем, Караченцов явно ценил, что супруга предоставляла ему свободу. В какой-то момент она заявила: «Уходи, если кого-то полюбишь». Но он не ушел, – подытожила актриса.



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Последнее: Накануне ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» посетила вдова актера Николая Караченцова — Людмила Поргина. В эфире бывшая артистка рассказала, почему покинула сцену, а также раскрыла некоторые семейные тайны. Будущие супруги познакомились во время съемок в театре, однако в то время они являлись несвободными, поэтому не могли дать волю чувствам. Впрочем, через некоторое время артисты […]

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