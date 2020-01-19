Мнение: Фигак — преемник!

19.01.2020, 22:01, Разное

Главный едва успел сказать о преемственности власти, а она уже катит в глаза кандидатами. Талантами из глубины.

Кто должен быть достойным продолжателем власти, обещающей «заткнуть поганые рты»? Кто обеспечит преемственность? Последовательность курса? Нашу осатанелую провластную правду? Не отступит?

Есть правильный кандидат, — глава Чувашии Игнатьев.

Он только что поставил перед сотрудниками провластных СМИ задачу "мочить" журналистов, критикующих власти в его регионе.

Это уже речь не мальчика, но мужа. Отлично осваивает и федеральный словарь, и глобальную повестку дня. Правильно понимает и положение власти в России и роль России в мире. Человек с перспективой. Смелый и решительный.

Если есть уже у Путина лонг-лист кандидатов, то следует Игнатьева включить.

Передал такому родину — и гоняй себе дальше резинку по льду до ста лет. В полной тишине, при замоченных поганых ртах. Вжик-вжик коньками в вечность.

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Источник: СерпомПо



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Последнее: Главный едва успел сказать о преемственности власти, а она уже катит в глаза кандидатами. Талантами из глубины. Кто должен быть достойным продолжателем власти, обещающей «заткнуть поганые рты»? Кто обеспечит преемственность? Последовательность курса? Нашу осатанелую провластную правду? Не отступит? Есть правильный кандидат, — глава Чувашии Игнатьев. Он только что поставил перед сотрудниками провластных СМИ задачу "мочить" […]

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