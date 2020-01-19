Саррадж отказался от прямых переговоров с Хафтаром в Берлине

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался от каких-либо встреч и совместных переговоров в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, сообщил ливийский телеканал Al Ahrar.

Формат берлинской конференции по урегулированию в Ливии с участием глав государств и правительств ряда стран, а также представителей международных организаций изначально не предусматривал участие основных сторон ливийского конфликта. Согласно планам правительства Германии, Хафтар и Саррадж не принимают участие в основных дискуссиях, но, «как ожидается, будут привлечены к работе саммита в самом конце, если остальные участники согласуют итоговый документ», передает ТАСС.

Однако, по данным ливийского информационного портала Al Wasat, организаторы «испытывают большие трудности с тем, чтобы подключить Хафтара к дипломатическим усилиям, особенно после того, как он покинул московскую встречу 13 января, отказавшись подписывать соглашение о прекращении огня».

В кулуарах берлинской встречи Саррадж встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а Хафтар – с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ливийский телеканал Al Ahrar приводит некоторые высказывания Сарраджа, который, в частности, предупредил, что «успех соглашения по прекращению боевых действий будет напрямую зависеть от вывода «сил агрессора» (Хафтара). Кроме того, он потребовал «четких механизмов контроля за режимом прекращения огня». «В случае, если будет достигнут консенсус по единому правительству, то процесс его формирования и дальнейшая работа не должны зависеть от одобрения парламента на востоке», – считает Саррадж.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта.

На полях берлинского саммита президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, переговорил с представителем Китая и обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео. Также состоялась первая личная встреча российского лидера с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.





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Последнее: Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался от каких-либо встреч и совместных переговоров в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, сообщил ливийский телеканал Al Ahrar. Формат берлинской конференции по урегулированию в Ливии с участием глав государств и правительств ряда стран, а также представителей международных организаций изначально не предусматривал участие основных […]