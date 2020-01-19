«Известия»: Новым министром экономического развития станет замглавы экспертного управления при президенте

19.01.2020, 21:57, Новости дня

Новым министром экономического развития может стать замглавы экспертного управления при президенте Леонид Осипов, сообщают «Известия» со ссылкой на трех чиновников.

Сам Осипов на просьбу газеты подтвердить назначение предложил подождать. «Не готов пока комментировать, давайте дождемся новостей официальных», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на пост первого вице-премьера РФ рассматривается кандидатура помощника президента РФ Андрея Белоусова, после чего и.о. главы Минэкономразвития Максим Орешкин может быть назначен помощником президента по экономике и пост министра станет вакантным.

Осипов был заместителем Белоусова в департаменте экономики и финансов правительства в 2009—2012 годах, в 2012 году стал замглавы Минэкономразвития, когда министерство возглавил Белоусов. После назначения Белоусова на должность помощника президента в 2013 году Осипов был назначен замглавы экспертного управления при президенте.



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