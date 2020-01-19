«Известия»: Новым министром экономического развития станет замглавы экспертного управления при президенте

Новым министром экономического развития может стать замглавы экспертного управления при президенте Леонид Осипов, сообщают «Известия» со ссылкой на трех чиновников.

Сам Осипов на просьбу газеты подтвердить назначение предложил подождать. «Не готов пока комментировать, давайте дождемся новостей официальных», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на пост первого вице-премьера РФ рассматривается кандидатура помощника президента РФ Андрея Белоусова, после чего и.о. главы Минэкономразвития Максим Орешкин может быть назначен помощником президента по экономике и пост министра станет вакантным.

Осипов был заместителем Белоусова в департаменте экономики и финансов правительства в 2009—2012 годах, в 2012 году стал замглавы Минэкономразвития, когда министерство возглавил Белоусов. После назначения Белоусова на должность помощника президента в 2013 году Осипов был назначен замглавы экспертного управления при президенте.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался от каких-либо встреч и совместных переговоров в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, сообщил ливийский телеканал Al Ahrar. Формат берлинской конференции по урегулированию в Ливии с участием глав государств и правительств ряда стран, а также представителей международных организаций изначально не предусматривал участие основных […]