Участники саммита по Ливии согласовали заключительное коммюнике

19.01.2020, 21:52, Новости дня

Мировые лидеры, участвующие в проходящей в Берлине конференции по урегулированию конфликта в Ливии, согласовали заключительное коммюнике, сообщил один из участников конференции, не став, однако, вдаваться в детали.

Ожидается, что с более детальным сообщением о соглашении по Ливии выступят в ходе пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Германия и ООН, являющиеся организаторами конференции, предприняли усилия, призванные вернуть за стол переговоров ливийского военачальника Халифу Хафтара, ранее объявившего о выходе из переговорного процесса.

Напомним, что под контролем сил, подчиненных Хафтару, находится более половины ливийских нефтепромыслов.



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