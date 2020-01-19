Участники саммита по Ливии согласовали заключительное коммюнике

Мировые лидеры, участвующие в проходящей в Берлине конференции по урегулированию конфликта в Ливии, согласовали заключительное коммюнике, сообщил один из участников конференции, не став, однако, вдаваться в детали.
Ожидается, что с более детальным сообщением о соглашении по Ливии выступят в ходе пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Германия и ООН, являющиеся организаторами конференции, предприняли усилия, призванные вернуть за стол переговоров ливийского военачальника Халифу Хафтара, ранее объявившего о выходе из переговорного процесса.
Напомним, что под контролем сил, подчиненных Хафтару, находится более половины ливийских нефтепромыслов.
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