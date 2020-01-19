«Удерживают чрезмерно долго». Малюська рассказал, как без предупреждения сходил в Лукьяновское СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська без предупреждения побывал в Лукьяновском СИЗО Киева. Об этом он сообщил 19 января в Facebook.
«Без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО. Что поразило? Большая концентрация людей, содержащихся в СИЗО чрезмерно долго. На фото ниже рядом со мной стоят два парня, которые провели в СИЗО уже больше трех лет. И они далеко не «рекордсмены». Напомню, речь о людях, в отношении которых нет приговора и юридически они не виноваты в совершении преступления», – написал министр.
По его словам, в изоляторе нет «четкого и понятного алгоритма распределения по камерам».
«Условия в разных зданиях (камерах) СИЗО разные. Более того, камеры в плачевном состоянии заполнены полностью, при этом камеры существенно лучшего уровня часто пустые. Поручил немедленно разработать четкие и понятные правила размещения заключенных», – рассказал Малюська.
Он отметил, что в СИЗО везде сырость, которая «разрушает стены», а здания нуждаются в улучшении вентиляции.
«Отопление в СИЗО есть, в помещениях тепло. На момент моего приезда отапливали даже заброшенное и неиспользуемое здание с разбитыми окнами, поврежденное в результате пожара (получили указание немедленно прекратить трату ресурсов). Кстати, в этом году это заброшенное здание планируем капитально отремонтировать и сделать образцовым объектом», – объяснил Малюська.
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Posted by Denis Malyuska on Pühapäev, 19. jaanuar 2020
18 января в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявили, что проверка в Лукьяновском СИЗО показала, что там постоянно нарушаются требования к содержанию заключенных и арестованных. В частности, в результате постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания возникают конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям и массовым беспорядкам.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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