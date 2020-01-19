«Удерживают чрезмерно долго». Малюська рассказал, как без предупреждения сходил в Лукьяновское СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська без предупреждения побывал в Лукьяновском СИЗО Киева. Об этом он сообщил 19 января в Facebook.

«Без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО. Что поразило? Большая концентрация людей, содержащихся в СИЗО чрезмерно долго. На фото ниже рядом со мной стоят два парня, которые провели в СИЗО уже больше трех лет. И они далеко не «рекордсмены». Напомню, речь о людях, в отношении которых нет приговора и юридически они не виноваты в совершении преступления», – написал министр.

По его словам, в изоляторе нет «четкого и понятного алгоритма распределения по камерам».

«Условия в разных зданиях (камерах) СИЗО разные. Более того, камеры в плачевном состоянии заполнены полностью, при этом камеры существенно лучшего уровня часто пустые. Поручил немедленно разработать четкие и понятные правила размещения заключенных», – рассказал Малюська.

Он отметил, что в СИЗО везде сырость, которая «разрушает стены», а здания нуждаются в улучшении вентиляции.

«Отопление в СИЗО есть, в помещениях тепло. На момент моего приезда отапливали даже заброшенное и неиспользуемое здание с разбитыми окнами, поврежденное в результате пожара (получили указание немедленно прекратить трату ресурсов). Кстати, в этом году это заброшенное здание планируем капитально отремонтировать и сделать образцовым объектом», – объяснил Малюська.

Сьогодні був сумний день.Вранці зустрічали літак з Ірану (фото та відео у мережі достатньо, тому перепощувати не… Posted by Denis Malyuska on Pühapäev, 19. jaanuar 2020

18 января в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявили, что проверка в Лукьяновском СИЗО показала, что там постоянно нарушаются требования к содержанию заключенных и арестованных. В частности, в результате постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания возникают конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям и массовым беспорядкам.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ключевые игроки в деле об импичменте Дональда Трампа и его защита в воскресенье ожесточенно поспорили о том, являются ли попытки президента США заставить Украину провести расследования, выгодные ему в политическом плане, правонарушениями, из-за которых он должен быть отстранен от должности. Разбирательство по делу Трампа в Сенате официально открылось на днях. Ожидается, что стороны выступят со […]