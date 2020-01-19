Глава налоговой службы Норвегии охарактеризовал Мишустина

Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте рассказал о своем бывшем российском коллеге и нынешнем премьер-министре Михаиле Мишустине, которое считает «движущей силой масштабной цифровизации» в российской налоговой системе.

Холте в комментарии норвежской вещательной корпорации NRK признался, что был удивлен, узнав о назначении Мишустина премьер-министром России. «Мы договаривались созвониться во вторник, и Мишустин опоздал на 15 минут. Он извинился и сообщил, что задержался на встрече с Владимиром Путиным, обсуждая президентское послание на следующий день. Так что, судя по всему, он был в курсе, что станет новым премьером», – предположил главный налоговик Норвегии, слова которого приводит «ИноСМИ».

Глава налоговой службы Норвегии рассказал, что познакомился с Мишустиным в 2013 году, когда отправился в Москву на крупную конференцию под эгидой Организации экономического сотрудничества (ОЭСР).

«О политике мы говорили мало, и у меня сложилось впечатление, что Михаил к политическому руководству страны лоялен и настроен положительно», – отметил Холте.

Он описал Мишустина как человека энергичного, отметил, что новый российский премьер хорошо говорит по-английски и «благодаря этому внес большой вклад в международные отношения».

«Кроме того, возглавив в 2010 году российскую налоговую систему, он стал движущей силой масштабной цифровизации», – отметил Холте.

В статье NRK говорится, что Мишустин «умеет добиваться результатов». В качестве иллюстрации этого в публикации приводится ситуация с прибылью с налога на добавленную стоимость при продаже товаров и услуг. Отмечается, что показатель в период с 2014 по 2018 год вырос на 64%, в то время как потребление за тот же период увеличилось на 21%.

Кроме того, отмечает норвежская вещательная корпорация, все больше россиян решают свои налоговые вопросы по интернету благодаря цифровым решениям и единой налоговой ставке, а значит, уплата налогов «становится чем-то само самой разумеющимся».

Холте добавил, что Мишустин является общительным человеком, вежливым и жизнерадостным. По его словам, новый премьер-министр РФ интересуется спортом, особенно хоккеем на льду.

Отмечается, что Мишустин несколько раз бывал в Норвегии, в последний раз – в 2017 году. Россия и Норвегия, говорится в статье, тесно сотрудничают в развитии цифровых служб налогообложения.

Ранее в воскресенье были опубликованы доходы Мишустина и его супруги за пять лет.

В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьером и включил его в состав Совета безопасности России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.





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