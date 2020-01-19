Москвичам пообещали возвращение зимы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал аномально теплую погоду в столице на следующей неделе и рассказал, когда в Москву вернутся зима.

Тишковец сообщил РИА «Новости», что в начале следующей недели ожидается аномально теплая погода. Температурный фон в среднем окажется на 10 градусов выше климатической нормы, прогнозируют синоптики.

В ночь на понедельник будет около нуля градусов, а днем – от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер западный 4-9 метра в секунду

Во вторник, как ожидается, будет установлен новый рекорд тепла: по прогнозам, температура в городе после полудня повысится до плюс 5 градусов. «Возможно, что падет прежний рекорд 122-летней давности, когда в 1898 году метеорологи зафиксировали плюс 3,8 градуса», – отметил синоптик.

Похолодание начнется со среды. К концу рабочей недели окрепнут морозы, ожидаются заряды снега и метели. Температура воздуха ночью упадет до минус 5 – минус 10 градусов, а днем не поднимется выше нуля – минус 5 градусов. Появится снежный покров высотой около 2-4 сантиметров.

Однако, сообщил Тишковец, возвращение зимы будет недолгим, так как к следующим выходным в столице ожидаются околонулевые температуры, оттепель и слякоть.

Ранее глава центра погоды «Фобос» сообщал, что в середине следующей недели в Москву придет похолодание и установится облачная и ветреная погода.





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