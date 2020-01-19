Меркель назвала итоги берлинской конференции по Ливии

Страны – участницы прошедшей в Берлине Международной конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию конфликта, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Согласованный документ должен будет одобрить Совет Безопасности ООН, сказала она.
По словам Меркель, участники конференции договорились об эмбарго на поставки оружия и контроле за его соблюдением, передает ТАСС.
Кроме того, они согласились, что конфликт в Ливии может быть урегулирован только политическим путем.
Канцлер Германии подчеркнула, что конференция в берлине вносит важный вклад в урегулирование конфликта в Ливии. По ее словам, переговоры были серьезные и интенсивные.
Меркель сообщила, что участники конференции в Берлине договорились не оказывать содействия сторонам в Ливии, сохранять перемирие.
В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии. В ней принимали участие как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента РФ Владимира Путина.
На полях берлинского саммита Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, переговорил с представителем Китая и обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео. Также состоялась первая личная встреча российского лидера с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.
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