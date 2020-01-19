Джонсон потребовал от России прекратить «дестабилизирующую деятельность»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье заявил президенту России Владимиру Путину, что нормализации отношений между двумя странами не будет, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», несущую угрозу безопасности.

Владимир Путин (архивное фото)

Представитель Даунинг-стрит сообщила, что премьер-министр и Путин встречались на полях саммита по Ливии в Берлине и обсуждали необходимость урегулирования проблем с безопасностью в Ливии, Сирии, Ираке и Иране.

«Он четко заявил о неизменности позиции Соединенного Королевства по Солсбери, где имело место безрассудное применение химического оружия и дерзкая попытка убийства ни в чем не повинных людей на территории [Великобритании]. Он заявил, что подобные атаки не должны повторяться», – заявила представитель Даунинг-стрит.

Речь идет о химической атаке против бывшего российского двойного агента в Солсбери, вину за которую британские власти возложили на российскую военную разведку.

«Премьер-министр заявил, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит свою дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Соединенному Королевству и нашим союзникам, подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность», – добавила представитель британского правительства.

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