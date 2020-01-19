Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов и блогеров

Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время торжественных мероприятий, посвященных дню российской печати, призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Об этом пишет «Правда ПФО».
«Отдельные журналисты ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце. Конкретную критику я всегда воспринимал, нет вопросов. Но с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят – критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем», — пояснил Игнатьев.
По его словам отдельные журналисты и блогеры, «которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются».
«Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать. Откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», — считает губернатор.
Ранее Игнатьев назвал «фейковой» и «надуманной» информацию о нарушениях спортсменов республики, которые выявило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Источник: Новая газета
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