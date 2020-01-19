«Наше сердце с вами». В иранском отеле, где останавливался погибший экипаж МАУ, повесили памятное фото

В иранском отеле, где останавливался экипаж пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в последний раз, повесили фото в память о погибших украинцах.

Об этом пресс-служба бригады транспортной авиации сегодня проинформировала в Facebook.

«В знак уважения и памяти персонал гостиницы, из которой наши ребята отправились в свой последний рейс, разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью «Наше сердце с вами», – сказал командир экипажа самолета Ил-76МД, которым в Украину доставили тела погибших, Дмитрий Мимриков.

Такая фотография была сделана бортпроводницей, знакомой с некоторыми членами погибшего экипажа, перед их последним вылетом.

Літак Іл-76МД Повітряних Сил Збройних Сил України після виконання завдання по поверненню тіл загиблих членів екіпажу… Posted by Бригада Транспортної Авіації on Pühapäev, 19. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета. 19 января в Борисполь прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В иранском отеле, где останавливался экипаж пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в последний раз, повесили фото в память о погибших украинцах. Об этом пресс-служба бригады транспортной авиации сегодня проинформировала в Facebook. «В знак уважения и памяти персонал гостиницы, из которой наши ребята отправились в свой последний рейс, разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью «Наше […]