Мнение: Украинский тризуб признан экстремистским символом в Британии

Британское руководство по экстремизму и терроризму для учителей и медицинских работников включило в список экстремистских символов украинский тризуб, наравне с различными "древними солярными символами", "древней арийской символикой" и прочим неонацистским мусором.

Посольство Украины в Британии требует прекратить этот "позор" и убрать "Тризуб" из списка экстремистских символов, где он гордо красуетс рядом с различными свастиками.

https://www.scribd.com/document/443276332/Symbols-guidance-document#fullscreen&from_embed — цинк

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В иранском отеле, где останавливался экипаж пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в последний раз, повесили фото в память о погибших украинцах. Об этом пресс-служба бригады транспортной авиации сегодня проинформировала в Facebook. «В знак уважения и памяти персонал гостиницы, из которой наши ребята отправились в свой последний рейс, разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью «Наше […]