Мнение: Украинский тризуб признан экстремистским символом в Британии

19.01.2020, 21:05, Разное

Британское руководство по экстремизму и терроризму для учителей и медицинских работников включило в список экстремистских символов украинский тризуб, наравне с различными "древними солярными символами", "древней арийской символикой" и прочим неонацистским мусором.
Посольство Украины в Британии требует прекратить этот "позор" и убрать "Тризуб" из списка экстремистских символов, где он гордо красуетс рядом с различными свастиками.

https://www.scribd.com/document/443276332/Symbols-guidance-document#fullscreen&from_embed — цинк

Источник: Colonel Cassad



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