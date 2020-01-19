Мнение: Украинский тризуб признан экстремистским символом в Британии

Британское руководство по экстремизму и терроризму для учителей и медицинских работников включило в список экстремистских символов украинский тризуб, наравне с различными "древними солярными символами", "древней арийской символикой" и прочим неонацистским мусором.
Посольство Украины в Британии требует прекратить этот "позор" и убрать "Тризуб" из списка экстремистских символов, где он гордо красуетс рядом с различными свастиками.
https://www.scribd.com/document/443276332/Symbols-guidance-document#fullscreen&from_embed — цинк
Источник: Colonel Cassad
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