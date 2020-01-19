Эксперты перечислили простые правила езды по зимней трассе

19.01.2020, 21:04, Разное

Эксперты рассказали об инструкциях по правильному управлению транспортным средством на заснеженных загородных дорогах. Данная памятка была создана сотрудниками ГИБДД по республике Коми.
Во-первых, следует уменьшить максимально разрешенную скорость примерно на 30%. Проще говоря, при установленном знаке с ограничителем в 90 км/час, лучше не набирать скорость свыше 60 км/час. Во-вторых, необходим выбор такой дистанции, чтобы до машины, едущей впереди, оставалось 5-секундное расстояние – именно столько времени потребуется автовладельцу для принятия оптимального решения при внезапной остановке транспорта.

Перед входом в поворот необходимо замедлиться, а также включить пониженную передачу во избежание заносов. Стоит помнить, что при таких дорожных условиях нельзя делать резких движений, ведь покрытие может быть под коркой льда. В заключение эксперты не рекомендуют практиковать зимние обгоны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Эксперты рассказали об инструкциях по правильному управлению транспортным средством на заснеженных загородных дорогах. Данная памятка была создана сотрудниками ГИБДД по республике Коми. Во-первых, следует уменьшить максимально разрешенную скорость примерно на 30%. Проще говоря, при установленном знаке с ограничителем в 90 км/час, лучше не набирать скорость свыше 60 км/час. Во-вторых, необходим выбор такой дистанции, чтобы до […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика