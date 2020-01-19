Эксперты перечислили простые правила езды по зимней трассе

Эксперты рассказали об инструкциях по правильному управлению транспортным средством на заснеженных загородных дорогах. Данная памятка была создана сотрудниками ГИБДД по республике Коми.

Во-первых, следует уменьшить максимально разрешенную скорость примерно на 30%. Проще говоря, при установленном знаке с ограничителем в 90 км/час, лучше не набирать скорость свыше 60 км/час. Во-вторых, необходим выбор такой дистанции, чтобы до машины, едущей впереди, оставалось 5-секундное расстояние – именно столько времени потребуется автовладельцу для принятия оптимального решения при внезапной остановке транспорта.

Перед входом в поворот необходимо замедлиться, а также включить пониженную передачу во избежание заносов. Стоит помнить, что при таких дорожных условиях нельзя делать резких движений, ведь покрытие может быть под коркой льда. В заключение эксперты не рекомендуют практиковать зимние обгоны.

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Последнее: Эксперты рассказали об инструкциях по правильному управлению транспортным средством на заснеженных загородных дорогах. Данная памятка была создана сотрудниками ГИБДД по республике Коми. Во-первых, следует уменьшить максимально разрешенную скорость примерно на 30%. Проще говоря, при установленном знаке с ограничителем в 90 км/час, лучше не набирать скорость свыше 60 км/час. Во-вторых, необходим выбор такой дистанции, чтобы до […]