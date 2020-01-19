Врач-сомнолог назвал привычки, мешающие хорошему сну

По словам российского врача-сомнолога Алёны Гавриловой, некоторые вредные привычки в вечернее время мешают нормальному сну. Например, речь идёт об интенсивных физических нагрузках или использовании гаджетов с мигающим экраном перед сном.

Кроме того, за несколько часов до сна не рекомендуется просмотр остросюжетных фильмов и передач, так как выброс гормона стресс приведет к бодрствованию. Еще одной очень вредной привычкой эксперт называет «общение» с девайсами перед сном. Дело в том, что из-за мигающего дисплея и обилия синего цвета замедляется выработка мелатонина – гормона сна.

Что касается вечернего рациона, то его необходимо выбирать очень осторожно: переедать крайне нежелательно, равно как и оставаться голодным, также стоит исключить употребление чая и кофе. Заниматься спортом необходимо примерно за 4-5 часов до сна, подытожила эксперт.

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