Honor планирует выпустить модель смартфона V30 Lite

Суббренд Honor, входящий в состав корпорации Huawei, планирует выпуск модели смартфона V30 Lite для расширения недавно анонсированной линейки девайсов. Об этом сообщают зарубежные инсайдеры со ссылкой на данные, появившиеся накануне в сервисе TENAA.
По опубликованной информации, смартфон с временным индексом MOA-AL00, по факту является «младшим братом» девайсов V30 и V30 Pro, анонсированных в конце прошлого года. Таким образом можно смело предполагать, что представители бренда всерьёз задумались о выпуске гаджета V30 Lite. Аппарат оснастят 6,3-дюймовым дисплеем с вырезом для фронтальной камеры. Что касается задней камеры, то она обладает прямоугольным блоком для двух линз и вспышки.
Еще одной особенностью будущей новинки является мощная батарея на 5 тысяч мАч. В заключении эксперты рассказали об отсутствии на задней части девайса устройства и на торцевой плоскости сканера отпечатка пальца. Возможно, он помещен на передней панели под экраном.
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