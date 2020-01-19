«Коммерсантъ» опубликовал задекларированные доходы Мишустина и его жены

«Коммерсантъ» опубликовал со ссылкой на ФНС задекларированные доходы премьер-министра Михаила Мишустина и его жены за последние пять лет.

В 2014 году доход Мишустина составил 23,2 миллиона рублей, его жены — 160,1, в 2015 году — 19,5 миллиона рублей (80,9 миллиона), в 2016 году — 18,9 миллиона рублей (77,3 миллиона), в 2017 году — 19,3 миллиона рублей (68,5 миллиона), в 2018 году — 19 млн (47,7 миллиона).

17 января «Открытые медиа» со ссылкой на данные Росреестра сообщили, что семья Мишустина владеет 2,6 гектара земли и пятью жилыми домами общей площадью 2456,7 квадратных метра в подмосковном поселке «Коттон Вэй» на Николиной горе. В декларации Мишустина указана только пятая часть земли — участок площадью 5500 квадратных метров.

Ранее «Проект» выяснил, что в Росреестре недвижимость семьи Мишустина записана на двух собственников, вместо имен которых указана «Российская Федерация».

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Последнее: «Коммерсантъ» опубликовал со ссылкой на ФНС задекларированные доходы премьер-министра Михаила Мишустина и его жены за последние пять лет. В 2014 году доход Мишустина составил 23,2 миллиона рублей, его жены — 160,1, в 2015 году — 19,5 миллиона рублей (80,9 миллиона), в 2016 году — 18,9 миллиона рублей (77,3 миллиона), в 2017 году — 19,3 миллиона рублей (68,5 миллиона), в 2018 году — 19 млн […]