Кривонос: Данилюк и Данилов за короткое время умудрились опустить значение СНБО ниже плинтуса

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк и его преемник на этой должности Алексей Данилов понизили значение Совета. Такое мнение заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос высказал 15 января в интервью «Радіо Свобода».

Его спросили, почему он считает Совет «посмешищем с клоунами».

«И предыдущий секретарь господин Данилюк, и господин Данилов за короткое время умудрились опустить уровень значения Совета ниже плинтуса. И в Офисе президента не особенно прислушиваются к определенным действиям Совета национальной безопасности, а, соответственно, это влияет на ситуацию в стране, в моем понимании, не слишком положительно», – сказал Кривонос.

Он считает «непонятными» назначение некоторых людей советниками.

«Во многих случаях люди, которые не имеют доступа к государственной тайне, «бродят» в организации, которая отвечает за безопасность страны. Это, если честно, меня, как военного, настораживает. Это во-первых. А во-вторых, может, они какие-то великие теоретики, но я снова задаю вопрос: а где эти теоретики были предыдущие пять лет? Это люди, которые «всплыли» неизвестно откуда и непонятно чем они занимались», – объяснил Кривонос.

У него уточнили, идет ли речь о советнике секретаря СНБО Сергее Сивохо.

«Сивохо – один из большого обоймы, которая есть. …В моем понимании – это дискредитация и раскачивание ситуации внутри страны такими заявлениями. По поводу примирения, например… Может, у него намерения достаточно правильные, но надо иметь понятие о контексте… Научитесь правильно излагать свои мысли, чтобы не раскачивать ситуацию в стране. А так заявления Сивохо способствуют тому, что население нашей страны делится на определенные слои, которые друг другу противоречат. Кому играет на пользу расслоение общества? Только Российской Федерации. Дестабилизация страны кому на пользу? Российской Федерации. Так мы кому на пользу играем? Мы хотим объединиться? Хотим. Если вы хотите объединить страну, то научитесь правильно выражаться», – заявил Кривонос.

Данилюк возглавлял СНБО с мая по сентябрь 2019 года. Источники издания НВ утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением президента Украины Владимира Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.

Данилов занимает должность секретаря СНБО с 3 октября.

12 марта 2019 года Кривоноса назначили на должность заместителя секретаря СНБО. 29 ноября Зеленский уволил его с должности главы одной комиссии и вывел из состава другой. Кривонос остается заместителем секретаря СНБО.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк и его преемник на этой должности Алексей Данилов понизили значение Совета. Такое мнение заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос высказал 15 января в интервью «Радіо Свобода». Его спросили, почему он считает Совет «посмешищем с клоунами». «И предыдущий секретарь господин Данилюк, и господин Данилов за […]