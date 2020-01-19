На Украину не пустили четырех российских актеров

На пограничном контроле в аэропорту города Запорожье не пропустили четырех российских актеров, которые прибыли рейсом из Варшавы, сообщили в пресс-службе госпогранслужбы Украины.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в отношении одного из житель России сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им украинской границы. Актер посещал Крым после воссоединения полуострова с Россией.

Ранее в воскресенье украинский продюсер Игорь Кондратюк заявил, что в РФ есть только несколько артистов, имеющих «моральное право» выступать на Украине.

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Последнее: На пограничном контроле в аэропорту города Запорожье не пропустили четырех российских актеров, которые прибыли рейсом из Варшавы, сообщили в пресс-службе госпогранслужбы Украины. В сообщении на сайте ведомства говорится, что в отношении одного из житель России сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им украинской границы. Актер посещал Крым после воссоединения полуострова с Россией. Ранее […]