Le Parisien — первый президентский год стал для Зеленского настоящим «крещением огнём»

Владимир Зеленский занимает кресло президента Украины меньше года, однако с его именем уже связано несколько крупных скандалов на мировом уровне, пишет Le Parisien. Импичмент Трампа, нерешённый вопрос с Донбассом, сбитый Ираном самолёт и несостоявшаяся отставка премьер-министра — каждое из этих событий нанесло значительный ущерб имиджу главы государства.



Reuters

Судьба не пощадила молодого президента Украины Владимира Зеленского, который неожиданно для всех победил на выборах в апреле 2019 года: вопреки своей воле он оказался втянут во множество скандалов мирового уровня ещё до завершения первого года своего президентства, пишет Le Parisien. Французская газета решила вспомнить основные из них.

История навсегда сохранит, что из всех дамокловых мечей, висевших над головой Дональда Трампа во время его президентского срока, именно «украинское дело» запустило процесс импичмента. Изначально в основе дела лежал только телефонный разговор, состоявшийся 25 июля 2019 года между главой Белого дома и недавно избранным президентом Украины. Во время беседы Трамп попросил своего коллегу «заняться» кланом Джо Байдена — другими словами, провести расследование в отношении своего возможного соперника из Демократической партии на предстоящих выборах. Всего полтора часа спустя после разговора ответственный за бюджет потребовал, чтобы Пентагон отложил выплату денежной помощи украинской армии, а демократы запустили процедуру импичмента, подозревая Трампа в незаконном давлении на президента другой страны. Хотя на Украине этот скандал не поднял большого шума, на международном уровне президент Украины теперь всегда будет связан с историческим импичментом Трампа.

Как рассказывает издание, в декабре прошлого года в Париже при посредничестве Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона впервые за три года встретились лидеры РФ и Украины, чтобы найти путь мирного урегулирования конфликта на Донбассе — решение этой проблемы было одним из предвыборных обещаний украинского президента. Путин и Зеленский договорились провести обмен пленными, демилитаризировать три новых населённых пункта и усилить наблюдение за нарушением режима прекращения огня. Также главы стран условились ввести перемирие, заключённое в рамках Минских соглашений в 2015 году, но так и не реализованное, и организовать местные выборы на Донбассе. Однако достигнутые договорённости пока остаются только на бумаге, потому что на практике ничего не известно об организации выборов. К тому же Киев желает восстановить свою восточную границу, с чем «категорически не согласна Россия», считает автор статьи. По мнению газеты, Владимир Зеленский пока слишком неопытен в политике, чтобы обыграть Путина.

В начале этого года Украина уже второй раз за полгода оказалась, сама того не желая, в центре внимания, когда в период обострения ирано-американских отношений недалеко от Тегерана разбился украинский самолёт. Авиакатастрофа унесла жизни 176 человек. Через два дня Иран всё-таки признал, что сбил Boeing «по ошибке», приняв его за американскую ракету.

Трагедию тяжело переживало население Украины, которому не понравилась реакция президента. Находящемуся на каникулах в Омане Зеленскому потребовалось свыше 18 часов, чтобы вернуться на Украину, а его вялые заявления в сравнении с чёткой позицией других мировых государств не убедили часть украинцев.

Наконец, недавно в украинские СМИ обнародовали аудиозаписи, которые якобы были записаны 16 декабря во время одного из неформальных совещаний министров и руководителей Национального банка. На записях слышно, как премьер-министр требует простые объяснения, потому что «у Зеленского есть очень примитивное, в смысле, простое, понимание экономических процессов». Через несколько дней после публикации глава правительства подал заявление об отставке, в то же время усомнившись в подлинности аудиозаписей: «Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем президента. Но это неправда». Несмотря на то, что президент отказался принять отставку, этот скандал также ударил по его имиджу, отмечает Le Parisien.

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Последнее: Владимир Зеленский занимает кресло президента Украины меньше года, однако с его именем уже связано несколько крупных скандалов на мировом уровне, пишет Le Parisien. Импичмент Трампа, нерешённый вопрос с Донбассом, сбитый Ираном самолёт и несостоявшаяся отставка премьер-министра — каждое из этих событий нанесло значительный ущерб имиджу главы государства. Reuters Судьба не пощадила молодого президента Украины Владимира […]