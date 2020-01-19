Мнение: Правильный Путин

Путин встретился с ветеранами и патриотами. И заявил, что он против неограниченного пребывания главы государства на своем посту.

Дословно.

«Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти» — сказал Путин, когда один из участников мероприятия предложил Путину «не ограничивать конкретным сроком» полномочия президента, «чтобы народ потом решил, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное».

Какие правильные слова подобрал Путин! И не поспоришь!

После президентских выборов в 2004 году в интервью «Комсомольской правде» Путин был тоже предельно откровенным и тоже сказал очень правильные слова.

Но что-то пошло не так…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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Последнее: Путин встретился с ветеранами и патриотами. И заявил, что он против неограниченного пребывания главы государства на своем посту. Дословно. «Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти» — […]