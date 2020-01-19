Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

19.01.2020, 20:44, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине. Турецкую сторону на саммите представляет глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на информагентство DPA и РИА «Новости» со ссылкой на источник в кабмине Германии.

В воскресенье в Берлине открылась Международная конференция по Ливии. В ней принимают участие как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента РФ Владимира Путина.

На полях берлинского саммита Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, переговорил с представителем Китая и обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео. Также состоялась первая личная встреча российского лидера с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.



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Последнее: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине. Турецкую сторону на саммите представляет глава МИД Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на информагентство DPA и РИА «Новости» со ссылкой на источник в кабмине Германии. В воскресенье в Берлине открылась Международная конференция по Ливии. В […]

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