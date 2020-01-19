Опубликованы доходы Мишустина за пять лет

СМИ со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ опубликовали задекларированные доходы премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги за пять лет.

По данным газеты «Коммерсант», в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей (его жены – 160,1 млн рублей), в 2015 году – 19,5 млн рублей (80,9 млн рублей), в 2016 году – 18,9 млн рублей (77,3 млн рублей), в 2017 году – 19,3 млн рублей (68,5 млн рублей), в 2018 году – 19 млн (47,7 млн рублей).

В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьером и включил его в состав Совета безопасности России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.





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Последнее: СМИ со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ опубликовали задекларированные доходы премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги за пять лет. По данным газеты «Коммерсант», в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей (его жены – 160,1 млн рублей), в 2015 году – 19,5 млн рублей (80,9 млн рублей), в 2016 году – 18,9 […]