Эксперты рассказали, как уберечь лакокрасочное покрытие автомобиля от повреждений

19.01.2020, 20:30, Разное

Практически в каждой модели автомобилей особенно поддаётся внешним повреждениям лакокрасочное покрытие кузова. Однако эксперты говорят, что данной проблемы можно хотя бы частично избежать.
Несмотря на технический прогресс, автопроизводители ещё не изобрели способ, благодаря которому лакокрасочное покрытие кузова могло бы стать абсолютно неуязвимым. Поэтому едва заметный скол, со временем превращающийся в участок с коррозией, может спровоцировать вылетевший из-под колёс впереди идущего авто небольшой камень или ветка растущего вблизи дороги дерева. Исходя их этого эксперты рекомендуют избегать езды по участкам, где идёт ремонт, перегруженным в час пик местам, а также соблюдать правильную дистанцию (150-200 метров) с едущим впереди транспортным средством. Эти «ухищрения» в какой-то мере помогут избежать повреждений и, в свою очередь, сохранят целостность покрытия авто.

Также отличным способом защиты может стать покрытие кузова специальной плёнкой, изготовленной на основе полиуретана и иных материалов. Данный метод достаточно затратный и, вероятно, подходит не каждому автолюбителю, так как стоимость одного метра плёнки варьируется в районе 10 тысяч рублей, а кроме того, потребуется примерно 150 тысяч рублей заплатить мастеру за оклейку.



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Последнее: Практически в каждой модели автомобилей особенно поддаётся внешним повреждениям лакокрасочное покрытие кузова. Однако эксперты говорят, что данной проблемы можно хотя бы частично избежать. Несмотря на технический прогресс, автопроизводители ещё не изобрели способ, благодаря которому лакокрасочное покрытие кузова могло бы стать абсолютно неуязвимым. Поэтому едва заметный скол, со временем превращающийся в участок с коррозией, может спровоцировать […]

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