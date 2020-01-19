Опубликован ТОП-5 наиболее ожидаемых новинок Женевского автосалона

Российские эксперты опубликовали ТОП-5 самых ожидаемых машин, дебютный показ которых состоится в рамках международного автомобильного салона в Женеве. Первое место занимает Volkswagen Tiguan, шпионские снимки которого уже неоднократно публиковались в Сети.

Помимо более современной внешности, модель сохранит классическую линию остекления, а также получит обновленную оптику и радиаторную решетку. Электроседан BMW i4 также будет показан в Швейцарии, возможно, в качестве закамуфлированного прототипа, близкого к серийной модели. Транспортное средство оснастят мощным 530-сильным электродвижком, а вот максимальную скорость ограничат 200 км/час. ТОП-3 закрывает гибридный кроссовер Range Rover Evoque PHEV, получивший 3-цилиндровый турбомотор на 1,5 литра, генерирующий порядка 200 лошадиных сил. Силовая установка сочетаема с электродвигателем на 110 лошадиных сил.

Что касается Mercedes-AMG, то они приготовили для мероприятия модель GT 73, которая в будущем сможет конкурировать с таким флагманом, как Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Спортмобиль оснастят мощнейшей гибридной 800-сильной установкой, а с 0 до 100 км/час машина сможет разогнаться почти за 3 секунды. Последним представителем рейтинга является Porsche718 Cayman GTS, данных о котором пока очень мало. Известно лишь то, что автомобиль получит 4,0-литровый V6 движок.

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