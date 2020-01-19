В Украину не пустили группу российских актеров. Один из них незаконно посещал Крым – Госпогранслужба

19 января в аэропорту Запорожья группе актеров из России отказали во въезде, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Один из актеров них незаконно посещал аннексированный Россией Крым, его проинформировали о запрете въезда и поставили в паспорте соответствующую отметку; еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине, сообщили в ГПСУ.

В ведомстве не уточняли о каких российских актерах идет речь. По данным «Украинской правды», во въезде было отказано актеру Сергею Колесникову. Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и человек, который их сопровождал, не смогли объяснить цель визита, пишет издание.

Удовиченко, Колесников, Бутин, а также Марат Башаров сегодня в 19.00 в Запорожье должны были играть в пьесе «Идея Фикс», указано на сайте билетного агентства Musin.zp.ua. Однако Башаров в Украину не летел, отметили собеседники «Украинской правды».

Спектакль российских актеров отменили «по причине того, что пограничные службы Украины не пропустили артистов в Запорожье», заявило билетное агентство в Facebook. Основанием для отказа во въезде в агентстве назвали «недостаточные основания для пребывания».

❗️❗️ВНИМАНИЕ! ОТМЕНА СПЕКТАКЛЯ!❗️❗️Спектакль "Идея Фикс" отменяется.По причине того, что пограничные службы Украины… Posted by Musin.zp.ua on Pühapäev, 19. jaanuar 2020

При этом, как пишет «Цензор.нет», в письме Службы безопасности Украины от 12 октября 2019 года в ответ на запрос ООО «Кронас бизнес групп» указано, что причин для недопуска Удовиченко, Колесников, Бутина, Башарова и других актеров, нет.

Издание опубликовало также письмо СБУ к начальнику полиции Запорожской области Николаю Лушпинеко, в котором полицейских просят усилить безопасности во время спектакля «негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья».

Согласно данным на сайте Karabas, спектакль «Идея фикс» должен состояться 22 января в Одессе, 23 января – в Киеве.

Башаров и Колесников находятся в базе сайта «Миротворец». По данным портала, они участвовали в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины, принимал участие в попытках легализации аннексии Крыма и ведет незаконную коммерческую деятельность на полуострове.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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