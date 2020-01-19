Дочь Нины Руслановой опровергла данные о госпитализации матери

Недавно появились данные о госпитализации актрисы театра и кино Нины Руслановой в одну из столичных клиник. Дочь артистки Олеся Рудакова опровергла недостоверную информацию, объяснив, что на данный момент самочувствие матери в пределах нормы.

Согласно обнародованным Telegram-каналом Mash данным, у 72-летней артистки возникли некоторые проблемы с работой сердца и ей потребовалась госпитализация. Однако комментируя информацию журналистам РИА Новости, дочь Нины Руслановой заметила, что она вместе с матерью сейчас выясняет, «в какую именно клинику их госпитализировали». Рудакова заверила, что с самочувствием артистки всё в порядке, во всяком случае, насколько это позволяет её возраст.



К слову, около полутора лет назад произошло нечто подобное. Тогда точно так же распространилась информация о возникших у Нины Руслановой проблемах со здоровьем, вследствие чего она якобы оказалась на больничной койке. Немного позже дочь актрисы категорически опровергла слухи, информирует интернет-портал iReactor.

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