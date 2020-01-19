Дочь Нины Руслановой опровергла данные о госпитализации матери

19.01.2020, 20:30, Разное

Недавно появились данные о госпитализации актрисы театра и кино Нины Руслановой в одну из столичных клиник. Дочь артистки Олеся Рудакова опровергла недостоверную информацию, объяснив, что на данный момент самочувствие матери в пределах нормы.
Согласно обнародованным Telegram-каналом Mash данным, у 72-летней артистки возникли некоторые проблемы с работой сердца и ей потребовалась госпитализация. Однако комментируя информацию журналистам РИА Новости, дочь Нины Руслановой заметила, что она вместе с матерью сейчас выясняет, «в какую именно клинику их госпитализировали». Рудакова заверила, что с самочувствием артистки всё в порядке, во всяком случае, насколько это позволяет её возраст.

К слову, около полутора лет назад произошло нечто подобное. Тогда точно так же распространилась информация о возникших у Нины Руслановой проблемах со здоровьем, вследствие чего она якобы оказалась на больничной койке. Немного позже дочь актрисы категорически опровергла слухи, информирует интернет-портал iReactor.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Практически в каждой модели автомобилей особенно поддаётся внешним повреждениям лакокрасочное покрытие кузова. Однако эксперты говорят, что данной проблемы можно хотя бы частично избежать. Несмотря на технический прогресс, автопроизводители ещё не изобрели способ, благодаря которому лакокрасочное покрытие кузова могло бы стать абсолютно неуязвимым. Поэтому едва заметный скол, со временем превращающийся в участок с коррозией, может спровоцировать […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика