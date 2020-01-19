Владимир Соловьёв об Алёне Водонаевой: «Пусть живёт и барахтается в своём убожестве»

Отечественный журналист, теле-и радиоведущий Владимир Соловьёв прокомментировал недавний конфликт экс-участницы скандального реалити-шоу «Дом-2» Алёны Водонаевой и Ольги Скабеевой. В ответ на обвинение канала «Россия-1» в «невежестве и агрессии» он посоветовал модели «жить и барахтаться в своём убожестве».
В недавнем эфире программы «60 минут» Алёна Водонаева в очередной раз раскритиковала решение о повышении материнского капитала. По мнению модели, это приведёт к тому, что «быдло» начнёт рожать больше детей, ради возможности получить деньги на собственные нужды. Тогда телеведущая Ольга Скабеева в ответ на реплику Водонаевой заметила, что данный вид выплат не обналичивается, а уже по окончании передачи экс-участница «Дом-2» раскритиковала «Россию-1» за пропаганду агрессии и невежества.
К конфликту подключился и коллега Скабеевой Владимир Соловьёв. Он, в частности, заметил, что «человеконенавистнические» высказывания Водонаевой вообще не стоят внимания общественности, а потому их можно просто игнорировать. При этом самой модели телеведущий порекомендовал хотя бы иногда «смотреть в зеркало с целью найти в глазах проблески интеллекта и уважения к окружающим». Относительно слов российского президента, назвавшего схожих с Водонаевой людей «моральными уродами», Соловьёв отметил, что лично он не называл бы их столь мягко и нашёл более резкое определение.
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