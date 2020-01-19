iFixit назвала лучшие и худшие по ремонтопригодности устройства 2019 года

Эксперты американской частной компании iFixit традиционно подвели итоги прошедшего 2019 года. В два составленных списка вошли лучшие и худшие в плане ремонтопригодности устройства, появившиеся на мировом рынке.

Лидером среди лучших ремонтопригодных с набранным максимальным количеством баллов из 10-и возможных стало третье поколение смартфона Fairphone, выпущенное стартапом из Голландии. Отмечается, что при его разработке основной упор инженеры делали именно на лёгкость ремонта. На 1 балл меньше получил Mac Pro 2019 от американского технологического гиганта Apple. И замыкает рейтинг с показателем 8 баллов инновационная цифровая игровая консоль Xbox One S All Digital Edition.

«Антирейтинг» возглавили наушники AirPods Pro от Apple. Их оценка, по версии iFixit, соответствует 0 баллов, так как в случае поломки производитель меняет девайс, совершенно не поддающийся ремонту. В 1 балл эксперты оценили ремонтопригодность «яблочного» MacBook Pro 16, а в 2 балла – смартфон Samsung Galaxy Fold от южнокорейского бренда.

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