Мнение: Главная боль Виктории Бони

Вика «ПростигосПади» Боня разразилась очередной тирадой о своём пребывании на кинофестивалях.



Фото: depositphotos.com

Это так смешно, что пожалуй процитирую:

Я очень рада посетить первый международный кинофестиваль в Доминикане.

Что самое удивительное, меня приглашают на фестивали, как гостью, и в Италию, и в Америку, и в Канны, и в другие страны.

⠀

УПС. Только почему-то меня перестали приглашать на кинофестивали в России)) Интересно, с чем это связано.

Ну, по-моему, ответ очевиден. Любому вменяемому человеку понятно, почему Боню не приглашают на кинофестивали в России.



А в качестве кого её туда приглашать? Нет, ну серьёзно: кто такая Виктория Боня? Актриса? Режиссёр? Сценарист? Продюсер? Или хотя бы жена продюсера?

Нет.

Вот как можно представить Викторию Боню на красной дорожке?

Может, она модель?

Нет. Модель — это Водянова. Хоть я и не её фанат, но она — общепризнанная модель. Наташку на кинофестивале можно назвать моделью.

Может, Боня — дизайнер одежды?

Ну, блин, нет. Если считать Боню с её грошовым брендом, который ей, уверена, даже и не принадлежит, дизайнером, то с тем же успехом в дизайнеры можно записать китайских портных, строчащих ссаное шмотьё в подвалах.

Дизайнер — это Виктория Бэкхем, а не Виктория Боня. Наша Бонька ввиду своего пониженного IQ опять что-то напутала.

Викторию Боню можно представить на любом мероприятии только в качестве бывшей участницы публичного дома 2. И это — самое щадящее из того, что можно сказать об этой женщине.

Несмотря на все её понты, у Бони нет статуса, и она из-за этого страшно комплексует.

В шапке профиля Эскортограма написать можно что угодно.

Любая унылая шлюха, сделав фотосессию за отсос у фотографа-любителя, может назвать себя моделью.

Любая энергичная дура, обмотавшая свою тушу в отрез материи, может назвать себя дизайнером.

Любая овца, лет 10 назад посидев в телевизоре или сегодня — в прямом эфире в Эскортограме, может назвать себя телеведущей.

Все эти самотитулы и самоименования не дают то, чего так жаждет ужасно закомлексованная, плохо образованная и застрявшая башкой в Чите конца 90-ых Боня: статус.

Статуса у Вики не будет никогда. Несмотря на всю её самомотивацию и многочисленные попытки убедить куриц из Эскортограма в том, что она является статусной леди.

Начать свой путь с торговки селёдкой на нижегородском рынке, как это когда-то сделала Водянова, быть подобранной там же модельным агентством, в качестве нового типажа, и выскочить впоследствии замуж за насквозь гомосексуального лорда, — это предложить публике историю Золушки в красивой обёртке. Гнилая, но глянцевая и продаваемая история.

Начать свой путь с публичного дома 2 — это закрыть для себя люк наверх. Навсегда. И даже то, что Бонька прижила внебрачного ребёнка от мажора из Монако, не помогло ей пробить этот железобетонный люк отсосов на публичном доме 2. Наоборот. Болты на люке стали ещё прочнее. Не женился. Не подошла по статусу.

Именно поэтому удел Бони — это нудёж в вымирающем Эскортограме, но никак не красные дорожки кинофестивалей.

Ну, разве что прорвётся в компании эскортниц через чёрный ход на какой-нибудь иностранный фестиваль, где никто её не знает, где никто не в курсе её публичного прошлого. Покрасуется на дорожке перед объективами фотографов, направленными мимо неё. А потом отчитается перед глуповатыми подписчицами: «И я там был, мёд пиво-пил».

Только вот «по усам текло, а в рот не попало».

И никогда не попадёт.

Селяви.

Источник: Лена Миро

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