В Алжире столкнулись два автобуса, погибли 12 человек

19.01.2020, 20:18, Новости дня

В ночь на 19 января на востоке Алжира произошло столкновение двух автобусов, в результате чего погибли 12 человек. Об этом сообщает Khaleej Times.

ДТП произошло в деревне Стил провинции Эль-Уэд.

Ранения получили 46 человек, пять из которых находятся, по данным местных чиновников, в критическом состоянии. Их отправили в больницу столицы провинции.

Авария произошла на автомагистрали государственного значения, по предварительным оценкам, вследствие превышения скорости одним из водителей, отмечает The New Arab.

По данным аварийных служб, возраст погибших – от 19 до 73 лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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