Пресс-служба главы Чувашии объяснила призыв «мочить» журналистов

Фраза главы Чувашии Михаила Игнатьева «мочить» некоторых журналистов и блогеров означала призыв раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив, заявили в пресс-службе главы региона.

В пресс-службе подчеркнули, что Игнатьев призывал раскрыть сведения о заказчиках так называемых информационных войн.

«Что касается слова «мочить», то в данном случае оно несло контекст «раскрывать подноготную», – разъяснил РИА «Новости» представитель пресс-службы главы Чувашии.

По его словам, Игнатьев призывал «писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты».

Напомним, Игнатьев, поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, призвал «мочить» журналистов, которые «пишут лишь бы заработать на разных схемах».

В Союзе журналистов РФ выразили надежду, что глава Чувашии изменит свое отношение к СМИ и «поймет, что «мочить» – это не самый подходящий способ взаимодействия с медиасферой».

В «Единой России» заявили, что главе региона следует извиниться перед журналистским сообществом за его «двусмысленное высказывание» в адрес СМИ.

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