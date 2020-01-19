Пресс-служба главы Чувашии объяснила призыв «мочить» журналистов

Фраза главы Чувашии Михаила Игнатьева «мочить» некоторых журналистов и блогеров означала призыв раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив, заявили в пресс-службе главы региона.
В пресс-службе подчеркнули, что Игнатьев призывал раскрыть сведения о заказчиках так называемых информационных войн.
«Что касается слова «мочить», то в данном случае оно несло контекст «раскрывать подноготную», – разъяснил РИА «Новости» представитель пресс-службы главы Чувашии.
По его словам, Игнатьев призывал «писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты».
Напомним, Игнатьев, поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, призвал «мочить» журналистов, которые «пишут лишь бы заработать на разных схемах».
В Союзе журналистов РФ выразили надежду, что глава Чувашии изменит свое отношение к СМИ и «поймет, что «мочить» – это не самый подходящий способ взаимодействия с медиасферой».
В «Единой России» заявили, что главе региона следует извиниться перед журналистским сообществом за его «двусмысленное высказывание» в адрес СМИ.
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