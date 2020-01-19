Мнение: Путин начал масштабную операцию по удержанию власти

15 января 2020 года точно войдет в историю. Накануне в ходе своего Послания Федеральному собранию, предварительно «разогрев» население целым пакетом социальных инициатив (что, несомненно, благо), президент Путин перешел к главному: Конституция РФ, наш Основной закон, будет переписана. Сразу же после выступления главы государства в отставку ушло в полном составе правительство Дмитрия Медведева, а на его место назначен Михаил Мишустин, действующий глава Федеральной налоговой службы.

Что же эти перемены означают для будущего России?

Прежде всего, констатируем, что оправдался очередной наш прогноз на 2020 год, данный 14 декабря 2019 года, месяц назад, в публикации под названием «Перестроение под Путина: Как будет переписана Конституция России». В ней мы рассуждали о проблеме так называемого «транзита власти» в 2024 году, когда истекает срок очередных полномочий Владимира Владимировича.

Сценариев было три. В первом экс-президент мог перейти на пост главы Государственного совета, для чего полномочия этого органа должны быть кардинально расширены за счет уменьшения их у президента, который становится номинальной фигурой, и взятия под контроль правительства и Парламента.

Второй сценарий – это вариация на тему «рокировочки» и создание некоего «суперправительства» под Путина, где также полномочия президента сокращались бы, чтобы он не мог отправить кабинет министров в отставку по своему усмотрению. Третий – повышение во главе Союзного государства.

Теперь можно подвести промежуточный итог. Из-за упрямства Александра Лукашенко в нежелании интегрироваться с Россией, последний сценарий явно отложен в долгий ящик. «Рокировочка» тоже себя не оправдывает, поскольку дела в экономике столь непросты, что нести персональную ответственность за них Владимир Путин, судя по всему, не решился. Остается вариант с Государственным советом и, похоже, именно он и выбран как рабочий.

Как же это укладывается в логику переписывания Конституции? Да очень просто: предложено взять правительство и назначение ключевых фигур в нем под контроль Парламента, вернее, его нижней палаты. Президенту, тому, что будет после Путина, остается только принять эти решения. Назначение глав силовых ведомств придется согласовывать уже с Верхней палатой. Напомним, «Единая Россия» сегодня доминирует в обеих палатах Федерального собрания. Не исключено, что избирательное законодательство вновь будет подправлено таким образом, чтобы обеспечить победу партии власти на следующих выборах.

Также под контроль берутся судьи Верховного и Конституционного судов через право их отстранения Советом Федерации по представлению президента. То есть, налицо полная переконфигурация системы управления страной, где все зависит от партии власти и ее лидера, «нашего елбасы». Ему самому вполне будет достаточно возглавить Государственный совет, который возьмет на себя контроль над ключевыми функциями, не вполне понятно за что и как отвечая. Весьма показательно, что «проверенный кадр» Дмитрий Анатольевич поставлен вторым человеком в Совете безопасности, где будет курировать силовиков.

Если называть вещи своими именами, вся система управления огромной страной меняется под вполне определенного человека. При этом возникает опасность некоего двоевластия, когда будет непонятно, кто главнее, президент или глава Госсовета, что весьма чревато последующими негативными событиями. В этом ключе важно, кого Путин определит в кресло премьера и кого назначит преемником в качестве президента.

С фигурой главы кабинета министров уже понятно. Михаил Мишустин – человек в публичной политике новый, не примелькавшийся. В целом, политологи и эксперты отзываются о нем положительно. Он профессиональный экономист, доктор наук. Длительное время возглавлял Налоговую службу РФ, хорошо наладил ее работу. Это технократ в лучшем смысле этого слова, под его руководством Налоговая стала весьма эффективным государственным органом.

Иначе говоря, Мишустин – профессионал своего дела, находящийся на своем месте, что у нас, к сожалению, бывает далеко не всегда. Он будет выполнять поставленные перед ним задачи, вопрос лишь в том, какими они будут, и насколько долго он будет премьером. Не исключено, что это фигура «техническая», временная. Теперь остается гадать, кто будет определен в «преемники», и не станет ли им впоследствии сам Мишустин.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/157397.html

Источник: Теория элит

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