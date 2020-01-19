Отец Хабиба Нурмагомедова назвал условие второго боя с Макгрегором

По словам отца и тренера российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа, на данный момент действительно существуют условия для проведения второго поединка между его сыном и ирландским спортсменом Конором Макгрегором. Как оказалось, реванш будет возможен, если россиянин получит за бой как минимум 100 миллионов долларов.
Тренер Нурмагомедова предложил выдать эту сумму через некоторое время после поединка с американцем Тони Фергюсоном, и тогда команда российского бойца обдумает предложение о поединке с ирландцем. «Возможно, президент UFC Дана Уайт захочет организовать бой при таких
раскладах, раз он так ему необходим», — уточнил он.
Напомним, что осенью 2018 года российский боец Хабиб Нурмагомедов досрочно победил ирландца, выиграв чемпионство UFC. Накануне Макгрегор вернулся на ринг, победив Дональда Серроне за 40 секунд.
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