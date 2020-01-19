Антон Силуанов считает приоритетом выполнение мер по поддержке семей в России

По словам исполняющего обязанности главы минфина РФ Антона Силуанова, ключевой задачей его ведомства на сегодняшний день является выполнение всех условий по поддержке семей, поставленных Владимиром Путиным во время его обращения Федеральному собранию несколько дней назад. Более того, чиновника не интересует, какое количество ресурсов придётся задействовать для осуществления всех планов.

В своей речи в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Силуанов отметил важность выполнения программы материнского капитала. Напомним, что президент РФ недавно предложил дальнейшую поддержку российских семей – до декабря 2026 года.

Помимо этого, Путин считает уместным ввод ежемесячных выплат для семей с детьми возрастом 3-7 лет. В интервью отечественным изданиям и.о. министра финансов заявил, что на выполнение всех социальных мер потребуется не менее 450 миллиардов рублей.

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