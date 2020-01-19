Наука: Палеонтологи нашли окаменелость древнейшего паукообразного

Ученые идентифицировали древнейшего из известных скорпионов, который жил почти полмиллиарда лет назад и только начал осваивать сушу.

Скорпионы стали одними из первых полностью сухопутных животных на Земле. Древнейшего известного представителя этой группы — да и вообще древнейшего из известных паукообразных — ученые обнаружили в запасниках музея, среди окаменелостей, найденных еще в середине 1980-х. Образец датируется возрастом более 430 миллионов лет — силурийским периодом, когда даже растения только начинали осваивать сушу. О нем рассказывается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Находка была сделана близ городка Уокешо в штате Висконсин и долгое время хранилась в запасниках местного геологического музея, в числе множества других неидентифицированных и неисследованных образцов. Начиная с 2016 года с этими материалами работает команда Эндрю Вендраффа (Andrew Wendruff) и его коллеги из Университета штата Огайо, которым и удалось обнаружить уникальную окаменелость.

В числе множества следов червей и древних членистоногих палеонтологи заметили пару отпечатков сегментированных тел, весьма напоминающих современных скорпионов. Новый вид получил название Parioscorpio venator — «охотник — предшественник скорпионов».



Окаменелость (слева) была обнаружена в 1985 году и позволила рассмотреть дыхательные и сосудистые органы (в центре) — почти такие же, как у современных скорпионов (справа).

Любопытно, что задний отдел этих животных состоял из семи члеников, тогда как у более поздних окаменелостей скорпионов их уже шесть, а у современных — пять. Но главное — образцы позволили рассмотреть некоторые детали внутреннего строения древних паукообразных. Как оказалось, сосудистая и дыхательная системы скорпионов мало изменились со времен силурийского периода.

Вместе с тем вопрос о том, обитал ли Parioscorpio venator на суше или в воде, остается открытым. В ту далекую эпоху климат Земли был намного холоднее нынешнего, а современный Висконсин представлял собой мелководное побережье. Окаменелость была найдена среди других морских животных, что может свидетельствовать о водном образе жизни предка скорпионов.

С другой стороны, его анатомическая близость к современным скорпионам может указывать и на адаптацию к жизни на суше. По предположению Эндрю Вендраффа и его соавторов, Parioscorpio venator жил в воде, но регулярно выбирался на воздух, подобно тому как это делают многие современные животные — например, для охоты. В это время на суше уже появились примитивные предки насекомых, которые могли служить добычей предкам современных паукообразных.

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