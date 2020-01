Наука: Эффективность лечения обсессивно-компульсивного расстройства предсказали по МРТ

Американским ученым удалось предсказать эффективность психотерапии при лечении обсессивно-компульсивного расстройства. Это удалось сделать благодаря анализу функциональных связей головного мозга пациентов во время фМРТ в состоянии покоя.

При обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) часто возникают навязчивые или пугающие мысли (обсессии), справиться с которыми помогают своеобразные «ритуалы» (компульсии) — определенные действия, например, мытье рук или пересчет окружающих предметов или выполняемых действий.

Один из способов лечения ОКР — когнитивно-поведенческая психотерапия. Метод основан на выявлении причин возникновения психических состояний, их анализа пациентом совместно со специалистом, а также позитивного подкрепления положительных паттернов поведения. Тем не менее, психотерапия занимает много времени и средств и не всегда одинаково эффективна, поэтому необходим метод точного предсказания ее пользы.

Предсказывать эффективность лечения ОКР с помощью когнитивно-поведенческой терапии по анализу данных нейровизуализации предложили ученые под руководством Джейми Фойзнера (Jamie D. Feusner) из Медицинской школы имени Дэвида Геффена Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В их исследовании приняли участие 42 человека в возрасте от 18 до 60 лет с диагностированным ОКР.

В течение четырех недель участники проходили ежедневную когнитивно-поведенческую терапию, направленную на лечение ОКР. Анализ функциональных связей головного мозга был проведен до лечения и после его окончания с помощью фМРТ в состоянии покоя. В первую очередь ученых интересовали нейронные связи зрительной и сенсомоторной системы, а также дорсальные и вентральные нейронные связи, отвечающие за внимание, и сеть пассивного режима работы мозга — нарушение их работы связывают с развитием расстройства. До начала лечения 21 человек находились в так называемом «листе ожидания» в течение четырех недель. В это время они не проходили психотерапию — полученные до и после времени ожидания фМРТ-данные использовали в качестве контрольного условия.

На основании данных о целостности и активности изученных нейронных связей до начала лечения, а также информации о тяжести ОКР, приеме медикаментов, направленных на его лечение, и демографических данных, ученые выявили список свойств, характеризующих наличие заболевания у 32 участников. Затем эти данные скоррелировали с результатами терапии: как данными фМРТ, так и показателями тяжести симптомов ОКР. Оставшихся десятерых использовали для предсказания.

Выяснилось, что до 67 процентов различий в эффективности лечения можно предсказать по целостности функциональных связей до начала лечения. Самыми показательными маркерами стали функциональная связь внутри сети пассивного режима работы мозга (она отвечает за активность работы головного мозга в состоянии покоя) и зрительной системы.

Ученые отмечают, что полученные результаты можно использовать для поиска эффективных способов лечения ОКР. Например, в том случае, если введение когнитивно-поведенческой терапии будет несовместимо с функциональной целостностью мозга пациента, следует рассмотреть, например, медикаментозные методы лечения или проверить эффективность другого вида психотерапии.

Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По анализу функциональных связей головного мозга можно предсказать индивидуальные способности людей: например, определить, сможет ли он выучить второй язык, и насколько хорошо у него это выйдет.

