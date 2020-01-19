В Британии раскрыли детали первой личной встречи Путина и Джонсона

Нормализации отношений Москвы и Лондона не будет, пока РФ «угрожает» безопасности Соединенного Королевства и ее союзников. Об этом, как информирует канцелярия британского премьера, сообщил Борис Джонсон во время первой личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Премьер-министр сказал, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока РФ не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность», – передает ТАСС сообщение британской стороны.

Россия ранее неоднократно подчеркивала, что не участвует в какой-либо «дестабилизирующей» деятельности. Как говорил президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что РФ ни на кого не собирается нападать. По словам главы государства, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.

Кроме того, как информирует канцелярия британского премьера, Джонсон также сообщил о неизменности позиции Великобритании по инциденту в Солсбери.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены веществом «Новичок» работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки «Новичка» ни в СССР, ни в РФ не существовало.

В коммюнике Даунинг-стрит говорится, что, по словам Джонсона, «отравление» в Солсбери «было безответственным случаем использования химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на территории Великобритании».

Джонсон также сообщил президенту России, что «на них обоих лежит ответственность в решении вопросов международной безопасности, включая Ливию, Сирию, Ирак и Иран».

На полях саммита в Берлине Путин и Джонсон встретились впервые с момента избрания последнего лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании в июле прошлого года.





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